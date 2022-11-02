Терапевт раскрыла неожиданное последствие псориаза

У большинства россиян псориаз вызывает ассоциацию с проявлением заболевания исключительно на коже. Однако болезнь может затрагивать и внутренние органы. Об этом “Известиям” рассказала терапевт Марина Степковская.

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Псориатический артрит – редкая патология, которая возникает у некоторых пациентов. Врач отметила: конкретные причины атипичного течения заболевания не выявлены. Однако ученые подозревают, что дело в генетических мутациях.

Данное заболевание, как и типичный псориаз, считается хроническим, имеет периоды обострения и ремиссии. Пока лечения причины данной патологии нет, заявила Степковская. Пациентам показана терапия гормональными и цитостатическими кремами и мазями, а также противозудными средствами, при тяжелом поражении суставов врач назначает обезболивающие.

В заключении терапевт отметила, что, по данным ученых центра Genotek, каждый двадцатый россиянин находится в группе генетического риска склонности к псориазу.