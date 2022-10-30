Врач назвала факторы, провоцирующие псориаз

Людям, предрасположенным к псориазу следует отказаться от жирной, острой пищи и алкоголя. Об этом рассказала амглавврача Московского Центра дерматовенерологии и косметологии Оксана Поршина, передает «Говорит Москва».

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Также, по словам эксперта, спровоцировать псориаз могут регулярный стресс, перенесенные тяжелые инфекционные заболевания, ожирение, заболевания печени.