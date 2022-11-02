Перечислены причины пожелтения зубов, не связанные с едой

Чаще всего стоматологи называют вредные привычки и употребление кофе причиной изменения цвета зубной эмали. Но не только это может быть превалирующим фактором, предупреждает стоматолог Владимир Лосев. В беседе с “Лентой.ру” врач перечислил и другие причины.

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Зубная эмаль меняет цвет из-за нерегулярного ухода и гигиены полости рта, отмечает эксперт. Он также напомнил, что от природы зубы не могут иметь ослепительно белый цвет. С возрастом цвет эмали изменяется. Не последнюю роль в этом действительно играют вредные привычки, потребление вина и продуктов с высоким содержанием красителей, сладостей.

Но есть и более серьезные причины, связанные с нарушением работы внутренних систем организма. Например, зубы желтеют при заболевании почек и надпочечников.

“...при болезнях крови, флюорозе (переизбытке фтора, например, из-за воды). Прием антибиотиков также может сказаться негативно на оттенке эмали зубов”, — предупредил собеседник издания.

Плохая вода – фактор, о котором задумываются немногие. Но высокое содержание железа в ней может сделать ваши зубы более желтыми, объяснил стоматолог.

Диеты, которые становятся причиной дефицита важных микроэлементов в организме, а также детоксы на соках тоже провоцируют изменение цвета эмали.

Еще одна причина – работа слюнных желез. Если она провоцирует образование налета на зубах. Он как раз и имеет неприятный оттенок. В таком случае врач рекомендовал проходить профессиональную чистку у стоматолога.