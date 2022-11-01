Заболевания печени можно выявить на ранней стадии, если вовремя отследить ряд симптомов. О том, как определить возможные заболевания, рассказала «Мосленте» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова.

По словам эксперта, на заболевания печени указывают слабость, головные боли, нарушение сна, повышенная температура, потеря веса, снижение аппетита, пожелание кожи и склер, а также зуд.

Кроме того, среди симптомов врач отметила варикозное расширение вены пищевода, боль и тяжесть под ребрами справа, ощущение горечи и неприятного привкуса во рту.