Малышева раскрыла основную причину цирроза печени

Вопреки всеобщим убеждениям главным возбудителем этого серьезного недуга является не злоупотребление алкоголем, а избыточный вес – ожирение. К чему могут привезти низкий уровень физической активности и переедания. Однако в эфире отметили, что это не отменяет того факта, что алкоголь губительно влияет на печень – он разрушает клетки жизненно-важного органа.