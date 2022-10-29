Малышева раскрыла основную причину цирроза печени

Елена Малышева рассказала о главной причине возникновения цирроза печени, доктор поделилась этим со зрителями программы "Жить здорово!".
Вопреки всеобщим убеждениям главным возбудителем этого серьезного недуга является не злоупотребление алкоголем, а избыточный вес – ожирение. К чему могут привезти низкий уровень физической активности и переедания. Однако в эфире отметили, что это не отменяет того факта, что алкоголь губительно влияет на печень – он разрушает клетки жизненно-важного органа.
Для здоровья печени в эфире телепрограммы врачи посоветовали соблюдать здоровый образ жизни, следить за питанием и уделять особое внимание физической активности.
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