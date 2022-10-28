Названы самые популярные пластические операции у мужчин

Чаще всего мужчины, решившие сделать себе пластическую операцию, хотят изменить форму носа и скорректировать веки. Об этом сообщил хирург и доктор медицинских наук Дмитрий Давыдов , передает портал News.ru.

По словам эксперта, также пациенты часто прибегают к липосакции и пластике грудных желез. Форму носа хотят изменить пациенты преимущественно моложе 35-ти лет, а вот после 50-ти россияне хотят остановить возрастные изменения — делают пластику лба, подглазничной области, средней и нижней зоны лица.