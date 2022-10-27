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2 часа назад

Врач Вялов объяснил, какие напитки могут убить клетки и привести к раку

Диана Товсепова

Напитки могут спровоцировать гибель клеток и онкологию. Об этом предупредил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью радио Sputnik.

Врач объяснил, какие напитки могут убить клетки и привести к раку
Фото: pxhere.compxhere.com

С наступлением холодов люди стремятся пить горячие напитки, потому как они воспринимаются как помощники в адаптации к погоде.

К горячим напиткам, по словам врача, следует подходить осторожно. Дело в том, что кипяток убивает клетки.

В частности, супергорячие напитки могут ошпарить рот. В этот момент "погибают клетки, из которых состоит слизистая оболочка полости рта".

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Врач объяснил, что если это происходит часто, то ситуация может привести к раку слизистой оболочки.

"Быстрая гибель клеток, быстрое восстановление, а потом опять быстрая гибель и рождение приводят к накапливанию ошибок в новых клетках, что ведет к онкологическому заболеванию", – объяснил Вялов.

При этом горячие напитки также могут вредить желудку и приводить к гастриту.

Чтобы понять, можно ли пить напиток или лучше потерпеть, пока он остынет, врач советуют использовать "средневековый инструмент измерения".

Так, опустив в жидкость мизинец, можно понять, насколько высока температура. Дело в том, что на мизинце у нас более нежная кожа.

"Если горячо для мизинца, то такой напиток обладает вредными для организма свойствами. Если не можете удержать палец, опущенный в напиток, то пить такое нельзя", – рекомендует Вялов.

Ранее мы писали о том, какие напитки становятся опасными в самолете.

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