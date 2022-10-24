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1 час назад

Педиатр Тимаков заявил, что взрослые могут заразиться детскими болезнями

Мария Каткова

Педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Тимаков предупредил, что в последнее время взрослые заражаются детскими заболеваниями. Об этом сообщает радио Sputnik.

Стало известно, что взрослые могут заразиться детскими болезнями
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Большие всего людей заражаются корью и коклюшем. Это связано с тем, что у них заканчивается срок иммунной защиты. Так как прививки от этих заболеваний ставят в детстве, взрослые уверены, что они защищают на всю жизнь. Однако это не так.

Так, иммунитет от кори начинает угасать после 25 лет, поэтому он порекомендовал делать повторную прививку в этом возрасте. Вакцина от коклюша будет работать от 10 до 15 лет. Кроме того, дети чаще заражаются коклюшем именно от взрослых, поэтому рекомендуется делать ревакцинацию.

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Тимаков посоветовал делать прививки от дифтерии, столбняка и краснухи.

Ранее сообщалось, что названа польза пения для организма.

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