Стало известно, что взрослые могут заразиться детскими болезнями

Педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Тимаков предупредил, что в последнее время взрослые заражаются детскими заболеваниями. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Большие всего людей заражаются корью и коклюшем. Это связано с тем, что у них заканчивается срок иммунной защиты. Так как прививки от этих заболеваний ставят в детстве, взрослые уверены, что они защищают на всю жизнь. Однако это не так.

Так, иммунитет от кори начинает угасать после 25 лет, поэтому он порекомендовал делать повторную прививку в этом возрасте. Вакцина от коклюша будет работать от 10 до 15 лет. Кроме того, дети чаще заражаются коклюшем именно от взрослых, поэтому рекомендуется делать ревакцинацию.

Тимаков посоветовал делать прививки от дифтерии, столбняка и краснухи.