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45 минут назад

Кардиолог Кондрахин раскрыл, под какими симптомами маскируется инфаркт

Диана Товсепова

Инфаркт не всегда проявляется симптомами в грудной клетке. Иногда боль может появиться в пояснице, животе или руке. Об этом рассказал кардиолог, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. беседе с URA.RU.

Кардиолог раскрыл, под какими симптомами маскируется инфаркт
Фото: PxherePxhere

По словам специалиста, инфаркт может скрываться за некоторыми масками. В частности, он может быть скрыт под болью в животе, руке или пояснице. Так, это может быть показателем развившегося инфаркта.

Терапевт назвала признаки начинающегося инфаркта

Потенциально опасной кардиолог назвал также любую боль в грудной клетке.

«И нужно обязательно вызвать врача. Лучше приехать с невралгией в скорую, чем пропустить инфаркт», — добавил Андрей Кондрахин.

Даже если боль прекратилось и человек способен сам передвигаться, лучше все же проверить сердце, потому как врачи относятся к боли в груди настороженно. Даже если она не усиливается, лучше сделать ЭКГ.

Боль в сердце, по словам врача, вовсе нельзя терпеть, а сразу же обращаться в больницу, чтобы избежать негативных последствий.

Ранее мы писали о нетипичных симптомах инфаркта.

Новости,Андрей Кондрахин,
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