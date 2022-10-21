Уролог назвал самый надежный способ контрацепции

О самом надежном способе контрацепции рассказал уролог, андролог Карен Мкртчян в беседе с «Лентой.ру».

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По словам врача, самым надежным способом контрацепции является вазэктомия - мужская стерилизация. Так, мужчине перевязывают или удаляют части семявыводящих протоков. После этого мужчина остается полностью сексуально активен, но способность к оплодотворению теряет.

Врач объяснил, что яички продолжают функционировать и выделять тестостерон, объем спермы остается тем же, но после вазэктомии в ней больше не будет сперматозоидов. На эрекцию процедура также никак не влияет.

Однако после операции, врачи еще должны убедиться, что все прошло успешно. Для этого через три месяца после процедуры мужчине нужно будет сдать спермограмму ( анализ на качество и количество спермы). Если врач подтверждает, что все "сработало", то разрешает незащищенные половы контакты, однако не отменяет предохранение от инфекций, которые передаются половым путем.

Сама операция, по словам врача, выполняется под местной анестезией. При этом есть риск появления гематом или того, что понадобится повторная операция.

Однако, как главный минус вазэктомии врач назвал практически полную необратимость процесса.

Уролог объяснил, что операцию лучше делать мужчинам, достигшим 30-летнего возраста, имеющим более двух детей. Лучше всего провести предварительную консультацию с психологом.