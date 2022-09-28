О вреде и пользе интима для пожилых людей рассказал российский врач-сексолог и психотерапевт, президент Евгений Кульгавчук в беседе с «Мослентой» .

По его словам, регулярная половая жизнь без излишеств улучшает качество жизни, способствует укреплению физического и психического здоровья.

Однако, инициативу некоторых мужчин лечиться "подстегивать" себя препаратами или нетрадиционными сексуальными практиками, врач не оценил. По его словам, надо помнить, что 60 лет — это не 20, а результатом таких экспериментов иногда становится и летальный исход.

Так например, при одновременном приеме с нитратами популярные препараты-ингибиторы фосфодиэстеразы пятого типа могут привести к резкому снижению артериального давления и летальному исходу.

Врач посоветовал при сложностях в интимной жизни обращаться к профильным специалистам, сексологам.

Среди общих рекомендаций, врач выделил исключение вредных привычек, нормализацию сна, физическую активность и борьбу с лишними килограммами.