Психиатр назвала причины нарушения сна

Нарушение сна может быть индикатором наличия психического неблагополучия. Об этом рассказал главный психиатр Москвы Георгий Костюк с беседе с РИА Новости.

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По его словам, нарушение сна является одним из показателей тревожно-депрессивного расстройства, связанного со стрессом. Иногда это проявляется и в форме затрудненного процесса засыпания.

При этом иногда, бывает так, что человек быстро засыпает, но среди ночи просыпается и уже уснуть не может. Другой вариант - ранние пробуждения за несколько часов до будильника, а потом днем человек чувствует себя разбитым.

Расстройство сна – важный показатель психического неблагополучия. Поэтому, нормализация сна поможет выйти из психического неблагополучия.

"Поэтому нужно обязательно, чтобы сон был здоровым – достаточное по продолжительности время во сне, желательно, чтобы сон начинался по формуле "засыпаю сегодня – просыпаюсь завтра". Очень важно соблюдать интернет-гигиену – постараться поменьше заглядывать в смартфон. Поменьше алкоголя, побольше движений и свежего воздуха – и все будет хорошо", - объяснил психиатр.

Однако, по его словам, тревожно-депрессивные расстройства часто не проявляются нарушением сна и тревогой, наоборот, бывает, что человек испытывает проблемы с грудной клеткой — нехватку воздуха, затрудненное дыхание, головные боли.