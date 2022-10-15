Защемило: как помочь себе при болях в спине

Если происходит защепление нерва или нервного пучка, проходящего, из-за сильного болевого синдрома человек порой не может нормально ходить. "Рамблер" поговорил с неврологом Максимом Воронцовым и узнал, как облечить свое состояние.
По словам врача, при болях в спине терпеть болевое ощущение не нужно. Во всем мире при возникновении головной боли, боли в спине, боли в суставах принято однократно принять любое из обезболивающих средств, которое имеется под рукой. Но делать это нужно всего один раз.
Если результата нет или он не выражен, то смысла лежать или создавать функциональный покой нет. Конечно, можно попробовть справиться народными средствами и использовать местное растирание. Но лучше все-таки обратиться к врачу.
Он осмотрит, проведет уточняющие инструментальные обследования и выявит источник появления боли. Это может быть спазмированная группа мышц, воспалившийся мелкий сустав или грыжа хрящевого диска между позвонками. А это задачи для профессионалов.
Врач проведет осмотр и подберет препараты снимающие боль и воспаление, расслабит спазмированные мышцы, повлияют на другие компоненты боли. Также врач сможет подобрать наиболее эффективное лекарство, так как это может быть и внутримышечное введение лекарство.
Затем необходимо перейти перейти на физические методы лечения, такие как физиотерапия, массаж, вытяжение и обучить человека профилактировать возникновение боли в будущем.