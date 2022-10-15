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14 минут назад

Защемило: как помочь себе при болях в спине

Даша Краснова
Воронцов Максим Михайловичэксперт

Если происходит защепление нерва или нервного пучка, проходящего, из-за сильного болевого синдрома человек порой не может нормально ходить. "Рамблер" поговорил с неврологом Максимом Воронцовым и узнал, как облечить свое состояние.

Защемило: как помочь себе при болях в спине
Фото: unsplashunsplash

По словам врача, при болях в спине терпеть болевое ощущение не нужно. Во всем мире при возникновении головной боли, боли в спине, боли в суставах принято однократно принять любое из обезболивающих средств, которое имеется под рукой. Но делать это нужно всего один раз.

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На сегодняшний день производители препаратов указывают в инструкции минимальную, среднюю и максимальную эффективные лечебные дозировки. Да и «слово» эффективная часто не указывают, а пишут на медицинском языке — терапевтическая дозировка достигается при столько то кратном приеме.

Конечно, лучше в течение жизни, со своим доверенным врачом, подобрать такой препарат и хранить его в домашней аптечке. Особенно хорошо, если еще знать какую дозировку можно использовать повторно, если боль не уменьшилась. В жизни так бывает редко.

Поэтому проще принять любой простой или комбинированный анальгетик (содержащий несколько компонентов) от парацетамола, до таблетки найз или таблетки пенталгин и эффект должен развиться от 30-40 минут.
Воронцов Максим Михайлович
Воронцов Максим МихайловичВрач-невролог, к.м.н.

Если результата нет или он не выражен, то смысла лежать или создавать функциональный покой нет. Конечно, можно попробовть справиться народными средствами и использовать местное растирание. Но лучше все-таки обратиться к врачу.

Он осмотрит, проведет уточняющие инструментальные обследования и выявит источник появления боли. Это может быть спазмированная группа мышц, воспалившийся мелкий сустав или грыжа хрящевого диска между позвонками. А это задачи для профессионалов.

Врач проведет осмотр и подберет препараты снимающие боль и воспаление, расслабит спазмированные мышцы, повлияют на другие компоненты боли. Также врач сможет подобрать наиболее эффективное лекарство, так как это может быть и внутримышечное введение лекарство.

Затем необходимо перейти перейти на физические методы лечения, такие как физиотерапия, массаж, вытяжение и обучить человека профилактировать возникновение боли в будущем.

Народная медицина,
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