Защемило: как помочь себе при болях в спине

На сегодняшний день производители препаратов указывают в инструкции минимальную, среднюю и максимальную эффективные лечебные дозировки. Да и «слово» эффективная часто не указывают, а пишут на медицинском языке — терапевтическая дозировка достигается при столько то кратном приеме.



Конечно, лучше в течение жизни, со своим доверенным врачом, подобрать такой препарат и хранить его в домашней аптечке. Особенно хорошо, если еще знать какую дозировку можно использовать повторно, если боль не уменьшилась. В жизни так бывает редко.



Поэтому проще принять любой простой или комбинированный анальгетик (содержащий несколько компонентов) от парацетамола, до таблетки найз или таблетки пенталгин и эффект должен развиться от 30-40 минут.

