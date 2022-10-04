Врач раскрыла способы распространения желтухи и меры защиты от нее

Врач-гепатолог Наталья Васильева рассказала в беседе с «Лентой.ру» о путях распространения желтухи и мерах защиты от нее.

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Гепатит А в народе называют "желтухой" из-за самого характерного симптома — пожелтения кожных покровов и склер глаз зараженного.

Врач объяснила, что этот тип гепатита имеет вирусное происхождение. Заразиться им можно, потребляя инфицированные продукты или воду, а также при контакте с уже зараженным человеком, в том числе и через средства личной гигиены.

При этом эффективная вакцина от гепатита А уже достаточно давно была создана.

Врач объяснила, что в качестве мер предосторожности необходимо соблюдение правил личной гигиены употребление в пищу проверенных продуктов и чистой воды или вакцинация

При этом гепатит А может протекать в острой форме, но не приводит к развитию хронических заболеваний, в отличии от гепатита В или С.

Симптомы гепатита А: пожелтение кожи и склер глаз, высокая температура тела, диарея, потеря аппетита, темная моча "пивного" цвета.

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