Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
1 час назад

Пульмонолог Абакумов перечислил признаки смертельно опасной пневмонии

Мира Маркина

Пневмония или воспаление легких представляет угрозу для жизни пациента. Однако ее клиническая картина может поначалу совпадать с развитием другого заболевания – бронхита. Как не перепутать их, пульмонолог Олег Абакумов рассказал в беседе с “Лентой.ру”.

Врач перечислил признаки смертельно опасной пневмонии
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам медика, воспаление бронхов начинается с возникновения сухого кашля, повышения температуры тела. С течением времени появляется мокрота.

Пневмония похожа и на простуду, и на бронхит на ранних этапах – у человека поднимается температура, он чувствует слабость, сильную утомляемость, отмечает пульмонолог. К наиболее показательным симптомам Абакумов относит появление боли в груди во время движения, одышки и тахикардии. Также зачастую пациенты не могут свободно вдохнуть воздух.

“Если у вас появилось кровохарканье, хрипы и свистящее дыхание, длительная лихорадка, значит, пора бить тревогу и бежать к врачу”, — резюмировал эксперт.

Ранее “Рамблер” писал о том, под какие болезни может маскироваться гельминтоз.

Новости,Олег Абакумов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители