Врач перечислил признаки смертельно опасной пневмонии

Пневмония или воспаление легких представляет угрозу для жизни пациента. Однако ее клиническая картина может поначалу совпадать с развитием другого заболевания – бронхита. Как не перепутать их, пульмонолог Олег Абакумов рассказал в беседе с “Лентой.ру”.

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По словам медика, воспаление бронхов начинается с возникновения сухого кашля, повышения температуры тела. С течением времени появляется мокрота.

Пневмония похожа и на простуду, и на бронхит на ранних этапах – у человека поднимается температура, он чувствует слабость, сильную утомляемость, отмечает пульмонолог. К наиболее показательным симптомам Абакумов относит появление боли в груди во время движения, одышки и тахикардии. Также зачастую пациенты не могут свободно вдохнуть воздух.

“Если у вас появилось кровохарканье, хрипы и свистящее дыхание, длительная лихорадка, значит, пора бить тревогу и бежать к врачу”, — резюмировал эксперт.

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