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2 часа назад

Врач Малиновская назвала причины появления запаха изо рта

Мира Маркина
Ольга Викторовна Малиновскаяэксперт

Галитоз или неприятный запах изо рта не появляется без причин. Оставлять его без внимания не стоит, так как он может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем. Подробнее о галитозе “Мосленте” рассказала врач лабораторной диагностики Ольга Малиновская.

Врач объяснила, почему запах изо рта – тревожный симптом
Фото: unsplash.comunsplash.com

Одна из наиболее распространенных причин появления неприятного запаха – это недостаточная гигиена полости рта. Проблемы с деснами и зубами также могут повлиять на этот процесс. Поэтому врач рекомендовала в первую очередь обратить внимание на частоту чистки зубов и предложила использовать ирригатор и зубную нить. Регулярное наблюдение у стоматолога поможет “поймать” заболевание на ранней стадии.

Для того, чтобы устранить запах, необходимо понять, что именно вызвало его появление, а уже после этого приступать к борьбе с проблемой.
Ольга Викторовна Малиновская
Ольга Викторовна МалиновскаяРуководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Запах изо рта может быть симптомом развивающегося онкологического заболевания. Хотите узнать об этом больше? Читайте нашу статью.

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