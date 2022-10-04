Врач объяснила, почему запах изо рта – тревожный симптом

Галитоз или неприятный запах изо рта не появляется без причин. Оставлять его без внимания не стоит, так как он может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем. Подробнее о галитозе “Мосленте” рассказала врач лабораторной диагностики Ольга Малиновская.
Одна из наиболее распространенных причин появления неприятного запаха – это недостаточная гигиена полости рта. Проблемы с деснами и зубами также могут повлиять на этот процесс. Поэтому врач рекомендовала в первую очередь обратить внимание на частоту чистки зубов и предложила использовать ирригатор и зубную нить. Регулярное наблюдение у стоматолога поможет “поймать” заболевание на ранней стадии.
Запах изо рта может быть симптомом развивающегося онкологического заболевания. Хотите узнать об этом больше? Читайте нашу статью.