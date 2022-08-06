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1 час назад

Неприятный запах изо рта назвали симптомом рака

Мария Каткова

Владимир Зайцев, отоларинголог и кандидат медицинских наук, назвал неприятный запах изо рта симптомом рака. Об этом сообщает Ura.ru.

Неприятный запах изо рта назвали симптомом рака
Фото: unsplash.comunsplash.com

Как рассказал ЛОР, неприятный запах изо рта может быть симптомом онкологии, расположенной в голове, шее, ЖКТ или в бронхах и легких.

Вместе с неприятным запахом изо рта при раке будут такие симптомы, как: слабость, болезненность, а также пониженный гемоглобин.

Зайцев рассказал и про другие заболевания, симптомом которых может быть неприятный запах. Речь идет о казеозном детрите. При этом заболевании появляются пробки в миндалинах и гландах, они и имеют специфический запах, который замечает человек и окружающие.

Ранее сообщалось, что врач объяснила, почему немеют руки.

Новости,Владимир Зайцев,
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