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1 час назад

Врач объяснила, почему немеют руки

Даша Краснова

Онемение рук по утрам — распространенная проблема, которую провоцируют разные прицины. Об этом сообщила врач-невролог Яна Кушнир. Ее слова передает mk.ru

Врач объяснила, почему немеют руки
Фото: unsplashunsplash

По ее словам, если руки немеют часто, нужно исключить межпозвоночные грыжи и тоннельный синдром. В некоторых случаях онемение конечностей сигнализирует о сосудистой катастрофе.

«Очень важно в случаях онемения помнить, что при инсульте может возникать онемение рук. Есть и достаточно редкое заболевание — полинейропатия и хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия. При данном заболевании также встречаться онемение, причем симметричное — и рук, и ног. Если ничего не делать, заболевание будет прогрессировать».

Также неприятные ощущения могут быть вызваны нехваткой витаминов или анемией. Утреннее онемение не пройдет само, придется обращаться к врачу.

До этого мы рассказывали, о каких болезнях сигнализируют холодные руки и ноги.

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