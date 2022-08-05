Врач объяснила, почему немеют руки

«Очень важно в случаях онемения помнить, что при инсульте может возникать онемение рук. Есть и достаточно редкое заболевание — полинейропатия и хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия. При данном заболевании также встречаться онемение, причем симметричное — и рук, и ног. Если ничего не делать, заболевание будет прогрессировать».