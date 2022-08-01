О каких болезнях сигнализируют холодные руки и ноги

Холодные конечности - это норма или симптом проблем со здоровьем? Почему у некоторых людей ледяные руки и ноги и насколько это опасно? Спросили врача-терапевта, эндокринолога Алексея Жито.
По словам медика, часто холодные конечности - это индивидуальная особенность организма человека:
Однако иногда холодные руки и ноги могут быть симптомом большого количества серьезных патологий.
Врач добавил, что также снижение температуры тела может возникнуть из-за нарушений работы гипоталамуса в результате инсульта, травмы, опухоли головного мозга, приёма препаратов или облучения.