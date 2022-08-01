Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+26° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
1 час назад

О каких болезнях сигнализируют холодные руки и ноги

Анна Шутова
Жито Алексей Владимировичэксперт

Холодные конечности - это норма или симптом проблем со здоровьем? Почему у некоторых людей ледяные руки и ноги и насколько это опасно? Спросили врача-терапевта, эндокринолога Алексея Жито.

О каких болезнях сигнализируют холодные руки и ноги
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, часто холодные конечности - это индивидуальная особенность организма человека:

Видео дня
Холодные руки и ноги в целом являются относительной нормой, то есть у каждого человека восприятие температуры тела разное. Кто-то по жизни чувствует, что ему более холодно, кто-то, что ему более жарко.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Однако иногда холодные руки и ноги могут быть симптомом большого количества серьезных патологий.

Среди них можно отметить гипотиреоз. При тяжелом гипотиреозе у человека может быть в принципе низкая температура тела, потому что метаболизм при этом заболевании очень снижен. В результате не выделяется тепло, и у человека понижается температура тела.

Следующая причина - анемия. Метаболизм замедляется из-за того, что поступает мало кислорода. Чем более выражена анемия, тем более холодными становятся верхние и нижние конечности.

Еще одно характерное заболевание - сердечное недостаточность. В этом случае сердце не может прокачать всю кровь, которая ему необходима. Поэтому кровь не доходит до верхних и нижних конечностей. Часть заболеваний, ревматологических и аутоиммунных, вызывают окклюзию магистральных сосудов, в результате крови поступает мало, и метаболизм постепенно замедляется.

Низкая температура тела, в частности, рук и ног, характерна для цирроза печени. Орган перестает активно работать, и температура тела падает. В печени приохотит большое количество метаболических процессов, в результате которых происходит выделение температуры, и если в печени этих процессов не происходит, температура тела падает.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Врач добавил, что также снижение температуры тела может возникнуть из-за нарушений работы гипоталамуса в результате инсульта, травмы, опухоли головного мозга, приёма препаратов или облучения.

Существует больше количество состояний, при которых происходит нарушение работы сосудов микроциркхляторного уровня. Это характерно для курильщиков. Важно не пропустить и диабетиков. Высокий сахар приводит к диабетической нейропатии, то есть человек может чувствовать, что ноги холодные, но на самом деле они нормальной температуры. Дефициты микро и микроэлементов могут приводить к нарушению терморегуляции, поэтому важно проверять пациента на наличие недостаточности определенных витаминов и минералов.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.
Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители