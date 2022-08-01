О каких болезнях сигнализируют холодные руки и ноги

Среди них можно отметить гипотиреоз. При тяжелом гипотиреозе у человека может быть в принципе низкая температура тела, потому что метаболизм при этом заболевании очень снижен. В результате не выделяется тепло, и у человека понижается температура тела.



Следующая причина - анемия. Метаболизм замедляется из-за того, что поступает мало кислорода. Чем более выражена анемия, тем более холодными становятся верхние и нижние конечности.



Еще одно характерное заболевание - сердечное недостаточность. В этом случае сердце не может прокачать всю кровь, которая ему необходима. Поэтому кровь не доходит до верхних и нижних конечностей. Часть заболеваний, ревматологических и аутоиммунных, вызывают окклюзию магистральных сосудов, в результате крови поступает мало, и метаболизм постепенно замедляется.



Низкая температура тела, в частности, рук и ног, характерна для цирроза печени. Орган перестает активно работать, и температура тела падает. В печени приохотит большое количество метаболических процессов, в результате которых происходит выделение температуры, и если в печени этих процессов не происходит, температура тела падает.