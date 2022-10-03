Перечислены способы естественного снижения холестерина

Снизить уровень “плохого” холестерина в организме можно, соблюдая несколько простых правил, убеждена кардиолог Лесли Чо. Ее советы публикует портал Eat This, Not That!.

Пища, богатая трансжирами, негативно сказывается на здоровье человека. Например, выпечка на маргарине. Трансжиры повышают уровень холестерина в крови, а также накапливаются в организме, увеличивают уровень маркеров воспаления. Все это приводит к возникновению тяжелых заболеваний. Поэтому отказ от таких продуктов важен для здоровья, отмечает эксперт.

Снизить холестерин поможет и отказ от вредных привычек, в частности, курения сигарет. Чо отметила, что табак вредит нормальной деятельности сердечно-сосудистой системы организма и нередко становится причиной тромбоза и атеросклероза.

Но есть и привычки, которые наоборот благотворно скажутся на самочувствии. Например, регулярные занятия спортом или поддержание достаточной физической активности в течение дня. В сочетании с правильным питанием можно нормализовать не только уровень холестерина в крови, но и вес.

Ранее мы рассказывали, на какие пять продуктов нужно обратить внимание, если вы хотите снизить холестерин.