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1 час назад

Кардиолог Лесли Чо перечислила способы естественного снижения уровня холестерина

Мира Маркина

Снизить уровень “плохого” холестерина в организме можно, соблюдая несколько простых правил, убеждена кардиолог Лесли Чо. Ее советы публикует портал Eat This, Not That!.

Перечислены способы естественного снижения холестерина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пища, богатая трансжирами, негативно сказывается на здоровье человека. Например, выпечка на маргарине. Трансжиры повышают уровень холестерина в крови, а также накапливаются в организме, увеличивают уровень маркеров воспаления. Все это приводит к возникновению тяжелых заболеваний. Поэтому отказ от таких продуктов важен для здоровья, отмечает эксперт.

Снизить холестерин поможет и отказ от вредных привычек, в частности, курения сигарет. Чо отметила, что табак вредит нормальной деятельности сердечно-сосудистой системы организма и нередко становится причиной тромбоза и атеросклероза.

Но есть и привычки, которые наоборот благотворно скажутся на самочувствии. Например, регулярные занятия спортом или поддержание достаточной физической активности в течение дня. В сочетании с правильным питанием можно нормализовать не только уровень холестерина в крови, но и вес.

Ранее мы рассказывали, на какие пять продуктов нужно обратить внимание, если вы хотите снизить холестерин.

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