Назван способ обнаружить онкологию на самой ранней стадии

Первые признаки онкологического заболевания, как правило, появляются, когда рак развился до второй или третьей стадии, предупредил Михаил Бяхов, врач-онколог и доктор медицинских наук. Эксперт рассказал Ura.ru, как не пропустить начало болезни.

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Собеседник издания выразил мнение, что регулярная диагностика в определенном возрасте – своевременная колоноскопия, сдача кала и крови – может спасти жизнь многим пациентам.

“Если в семье все здоровы, то анализы нужно сдавать с 50 лет. Если кто-то из близких родственников заболел, то отнимается 10 лет и начинается обследование”, — объяснил онколог.

Меланома – один из самых распространенных видов онкологии. Ранее “Рамблер” писал о том, какие родинки обычно смущают врачей, и можно ли предотвратить рак в этом случае.