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1 час назад

Онколог Бяхов призвал россиян старше 50 лет регулярно проходить диагностику рака

Мира Маркина

Первые признаки онкологического заболевания, как правило, появляются, когда рак развился до второй или третьей стадии, предупредил Михаил Бяхов, врач-онколог и доктор медицинских наук. Эксперт рассказал Ura.ru, как не пропустить начало болезни.

Назван способ обнаружить онкологию на самой ранней стадии
Фото: unsplash.comunsplash.com

Собеседник издания выразил мнение, что регулярная диагностика в определенном возрасте – своевременная колоноскопия, сдача кала и крови – может спасти жизнь многим пациентам.

“Если в семье все здоровы, то анализы нужно сдавать с 50 лет. Если кто-то из близких родственников заболел, то отнимается 10 лет и начинается обследование”, — объяснил онколог.

Меланома – один из самых распространенных видов онкологии. Ранее “Рамблер” писал о том, какие родинки обычно смущают врачей, и можно ли предотвратить рак в этом случае.

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