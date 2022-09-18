Красное пятнышко: какие родинки вызывают подозрения у онкологов

Можно ли самостоятельно определить опасные родинки? "Рамблер" опросил врача-дерматовенеролога Козлову Наталью о том, какие особенности родинки обычно смущают врача, и когда пора бить тревогу.
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Родинки (невусы) — распространенный тип новообразований на коже. Они выглядят как небольшие темно-коричневые пятна и вызваны скоплениями пигментообразующих клеток (меланоцитов).
Большинство родинок безвредны, но в редких случаях новообразования могут стать причиной развития онкологии. Здоровая родинка — это небольшое коричневое пятнышко разных цветов, форм и размеров.
Козлова Наталья НиколаевнаЗаведующая отделением дерматологии Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматолог, косметолог
Как определить нормальную родинку
- Цвет и текстура: крапинки могут быть темными, например, черными, синими, красными или розовыми, а также гладкими, морщинистыми, плоскими или приподнятыми.
- Форма: большинство родинок овальные или круглые.
- Размер: новообразования обычно составляют меньше 1/4 дюйма (около 6 миллиметров) в диаметре и размером с карандашный ластик.
Важно помнить, что родинка может быть симптомом рака кожи, если имеет неровные границы или асимметричную форму, а также в случае изменения цвета, формы, размера или высоты.
Козлова Наталья НиколаевнаЗаведующая отделением дерматологии Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматолог, косметолог
Какие родинки считаются опасными
- Асимметричная форма, когда одна половина не похожа на другую;
- Контуры родинок неровные, с зазубренными или зубчатыми границами;
- Наросты, которые изменили цвет или имеют неравномерную окраску;
- Диаметр новообразования размером более 1/4 дюйма (около 6 миллиметров).
- Родинки, которые вызывают зуд или кровотечение.
По словам врача, злокачественные родинки сильно различаются по внешнему виду. Некоторые из них могут иметь все перечисленные выше изменения, другие — только один или два необычных признака.