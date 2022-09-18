Красное пятнышко: какие родинки вызывают подозрения у онкологов

Можно ли самостоятельно определить опасные родинки? "Рамблер" опросил врача-дерматовенеролога Козлову Наталью о том, какие особенности родинки обычно смущают врача, и когда пора бить тревогу.

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Родинки (невусы) — распространенный тип новообразований на коже. Они выглядят как небольшие темно-коричневые пятна и вызваны скоплениями пигментообразующих клеток (меланоцитов).

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Большинство родинок безвредны, но в редких случаях новообразования могут стать причиной развития онкологии. Здоровая родинка — это небольшое коричневое пятнышко разных цветов, форм и размеров.

Козлова Наталья Николаевна Заведующая отделением дерматологии Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматолог, косметолог

Как определить нормальную родинку

Цвет и текстура: крапинки могут быть темными, например, черными, синими, красными или розовыми, а также гладкими, морщинистыми, плоскими или приподнятыми.

Форма: большинство родинок овальные или круглые.

Размер: новообразования обычно составляют меньше 1/4 дюйма (около 6 миллиметров) в диаметре и размером с карандашный ластик.

Важно помнить, что родинка может быть симптомом рака кожи, если имеет неровные границы или асимметричную форму, а также в случае изменения цвета, формы, размера или высоты.

Козлова Наталья Николаевна Заведующая отделением дерматологии Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматолог, косметолог

Какие родинки считаются опасными

Асимметричная форма, когда одна половина не похожа на другую;

Контуры родинок неровные, с зазубренными или зубчатыми границами;

Наросты, которые изменили цвет или имеют неравномерную окраску;

Диаметр новообразования размером более 1/4 дюйма (около 6 миллиметров).

Родинки, которые вызывают зуд или кровотечение.