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2 часа назад

Вирусолог Коровкин назвал вакцинацию единственной защитой от ротавируса

Мира Маркина

Считается, что с ротавирусной инфекцией чаще сталкиваются именно дети. В беседе с РИА Новости вирусолог Алексей Коровкин назвал единственный, по его мнению, метод контроля за этим заболеванием в масштабах популяции.

Вирусолог назвал единственный способ защиты от ротавируса
Фото: unsplash.comunsplash.com

Врач отметил: почти каждый ребенок в возрасте до трех лет болеет хотя бы раз ротавирусным гастроэнтеритом – при отсутствии иммунитета. Пик заболеваемости приходится на период с октября по апрель. Чаще всего вспышки инфекции происходят в местах большого скопления детей – в детских садах, интернатах.

Ситуация осложняется тем, что лекарств с доказанной эффективностью против возбудителя ротавирусной инфекции нет.

“Учитывая все эти факты, все профессиональные медицинские сообщества и ассоциации сегодня признают вакцинацию единственным эффективным методом контроля за ротавирусной инфекцией”, — резюмировал эксперт.

Ранее мы писали о вакцине для профилактики гепатита B, созданной в России.

Новости,Алексей Коровкин,
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