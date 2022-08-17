В РФ зарегистрирована вакцина для профилактики гепатита В

Вакцина для профилактики гепатита В "Сай-Би-Вак" компании "Фармсинтез" стала первой зарегистрированной в России. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе основного акционера организации "Роснано".

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Как отметил гендиректор Фармсинтеза" Ефим Прилежаев, проведенные исследования доказали, что вакцина "Сай-Би-Вак" вдвое снижает вероятность заболевания острым и хроническим гепатитом В. Кроме этого, участники исследования имели в 5,5 раз больше защитных антител, чем вакцинированные другим препаратом.

Известно, что препарат появится у инфекционистов до конца 2022 года.