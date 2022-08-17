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53 минуты назад

Врач рассказал, какие заболевания обостряются осенью

Мира Маркина

Врач Тимур Асанов в беседе с Общественной Службой Новостей перечислил заболевания, которые обостряются осенью:

Врач рассказал, какие заболевания обостряются осенью
Фото: unsplashunsplash

"Осенью в принципе обостряются хронические заболевания. Напомнить о себе может аллергия. Многие думают, что ее апофеоз приходится на время цветения растений, однако это не так. Осенью мы реже выходим на свежий воздух, не так часто проветриваем помещения, в результате активизируются «домашние» аллергены — плесень и пылевые клещи".

Помимо этого, именно осенью пациенты часто жалуются на боли в суставах и на обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Последнее связано с повышением вязкости крови, которое вызвано изменением погоды.

По мнению Асанова, самым распространенным осенним недугом является депрессия. Дефицит солнечного света провоцирует повышенную утомляемость, сонливость, беспокойство и проблемы со сном.

Для профилактики болезней в осенний период эксперт посоветовал правильно питаться, чаще гулять и не пренебрегать спортом.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что иммунолог рассказала, какие прививки нужно сделать к осени.

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