Врач рассказал, какие заболевания обостряются осенью

Врач Тимур Асанов в беседе с Общественной Службой Новостей перечислил заболевания, которые обостряются осенью:
"Осенью в принципе обостряются хронические заболевания. Напомнить о себе может аллергия. Многие думают, что ее апофеоз приходится на время цветения растений, однако это не так. Осенью мы реже выходим на свежий воздух, не так часто проветриваем помещения, в результате активизируются «домашние» аллергены — плесень и пылевые клещи".
Помимо этого, именно осенью пациенты часто жалуются на боли в суставах и на обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Последнее связано с повышением вязкости крови, которое вызвано изменением погоды.
По мнению Асанова, самым распространенным осенним недугом является депрессия. Дефицит солнечного света провоцирует повышенную утомляемость, сонливость, беспокойство и проблемы со сном.
Для профилактики болезней в осенний период эксперт посоветовал правильно питаться, чаще гулять и не пренебрегать спортом.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что иммунолог рассказала, какие прививки нужно сделать к осени.