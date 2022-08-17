Врач рассказал, какие заболевания обостряются осенью

"Осенью в принципе обостряются хронические заболевания. Напомнить о себе может аллергия. Многие думают, что ее апофеоз приходится на время цветения растений, однако это не так. Осенью мы реже выходим на свежий воздух, не так часто проветриваем помещения, в результате активизируются «домашние» аллергены — плесень и пылевые клещи".