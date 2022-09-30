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1 час назад

Терапевт Хухрев рассказал о неожиданных причинах быстрого набора веса

Мира Маркина

Не только нарушения питания могут быть причиной резкого увеличения цифры на весах. О двух неожиданных причинах набора веса “Москве 24” рассказал терапевт Алексей Хухрев.

Врач назвал две неожиданные причины быстрого набора веса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Гипотиреоз или недостаток гормонов щитовидной железы влияет на замедление метаболических процессов в организме. Это становится причиной отечности и набору веса, предупреждает врач.

Есть и кардиологическая причина скачка веса. По словам Алексея Хухрева, хроническая сердечная недостаточность провоцирует задержку жидкости в организме.

“Соответственно, когда человека начинаешь лечить, он так же быстро вес и теряет. За неделю потерять 5–7 килограммов для такого пациента – это показатель правильной терапии”, – объяснил терапевт.

На вес влияет и болезнь Иценко-Кушинга, при котором в организме пациента неконтролируемо растет уровень гормона кортизола. В этом случае вес увеличивается не из-за воды, а из-за жира, нарушений гормонального фона.

Ранее мы рассказывали, помогает ли мат облегчить боль.

Новости,Алексей Хухрев,
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