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2 часа назад

Почему мат помогает облегчить боль

Мира Маркина

В то время как одни люди относятся к нецензурной брани спокойно и нередко позволяют себе выругаться, другие не приемлют подобный стиль общения. Но мало кто знает о том, что порой мат обладает обезболивающим эффектом. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Почему мат помогает облегчить боль
Фото: unsplashunsplash

Британские ученые из Кильского университета в Стаффордшире провели эксперимент, в ходе которого удалось выявить неожиданные свойства нецензурной брани. Добровольцам раздали лед и попросили держать его в руках до тех пор, пока боль от холода не станет невыносимой. При этом одной группе испытуемых разрешалось произносить только нейтральные слова вроде "Блин!", а другой группе позволялось сквернословить без ограничений. Как итог – вторая группа смогла терпеть боль почти в два раза дольше по сравнению с теми добровольцами, которые не могли материться.

Что любопытно, данный эффект мата был подтвержден и другими экспериментами, но ученым так и не удалось выяснить, как он работает. Существует мнение, что брань увеличивает агрессию, вследствие чего запускается реакция "бей или беги". Вместе с тем в кровь выбрасывается больше адреналина, что подавляет болевые ощущения.

Кроме того, ученые также установили, что нецензурная лексика позволяет лучше справиться и с психической болью. Исследователи из Университета Мэсси в Новой Зеландии выяснили, что людям свойственно рассматривать эмоционально травмирующие воспоминания как менее болезненные, если они крепко выругаются.

При этом важно знать меру. Эксперты из Кильского университета также пришли к выводу, что люди, которые не ругаются при помощи мата, а практически разговаривают на нем, менее подвержены его обезболивающему эффекту.

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