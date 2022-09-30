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2 часа назад

Терапевт Лапа объяснила, что необходимо иметь в аптечке осенью

Мира Маркина

В период холодов простуда – нередкое явление. Чтобы быстро восстановиться, нужно иметь под рукой несколько средств. О них “Вечерней Москве” рассказала терапевт Людмила Лапа.

Врач рассказала россиянам об “осенней” аптечке
Фото: unsplash.comunsplash.com

Если в домашней аптечке есть морская соль, то с ее помощью можно снимать болевой синдром. А также делать ванночки для ног.

“Если у нас вдруг заболели, у вас промокли ноги, то соль поможет согреться. Ее нужно использовать следующим образом: на один-два литра воды необходима одна столовая ложка соли”, – объяснила врач.

Также дома не лишним будет иметь жаропонижающие, противовоспалительные и обезболивающие спреи. По словам терапевта, они пригодятся при первых признаках простуды (насморке, боли головной).

Необходимо приобрести для домашней аптечки сорбенты. Активированный уголь можно использовать при повышении температуры – для компенсации интоксикации в организме.

Несколько народных средств тоже пригодятся. В их число вошли варенье из натуральных ягод, липовый чай, имбирь и лимон. По мнению медика, ими можно лечиться в первые два-три дня. Если народная терапия не помогает, Лапа рекомендовала обращаться к врачу.

Ранее “Рамблер” рассказывал, почему закладывает одну ноздрю при простуде.

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