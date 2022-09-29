Почему закладывает одну ноздрю

С организмом человека нередко происходят странности, которые он не может объяснить. К примеру, многие люди сталкиваются с заложенностью одной ноздри, что порой доставляет ощутимый дискомфорт. Подробнее о причинах этого состояния – в материале "Рамблера".

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Важно подчеркнуть, что заложенность одной ноздри характерна не только для пациентов с ОРВИ. Случается так, что данный симптом возникает без сопутствующих заболеваний – одна ноздря продолжает прогонять воздух, в то время как вторая отказывается поставлять кислород в организм.

Все дело в том, что ноздри всегда чередуют нагрузку. Если вы дышите через нос, большая часть воздуха проходит через одну ноздрю, а меньшая через другую. При этом раз в несколько часов ноздри как бы меняются, и та, которая выполняла минимальный объем работы, на этот раз берет на себя основную нагрузку.

Данный процесс необходим для того, чтобы ноздри успевали восстанавливаться после микротравм и избавляться от бактерий. Цикл продолжается всегда и, в частности, во время насморка. А лишняя слизь оседает в той ноздре, которая прямо сейчас не задействована.