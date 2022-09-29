Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
3 часа назад

Почему закладывает одну ноздрю

Мира Маркина

С организмом человека нередко происходят странности, которые он не может объяснить. К примеру, многие люди сталкиваются с заложенностью одной ноздри, что порой доставляет ощутимый дискомфорт. Подробнее о причинах этого состояния – в материале "Рамблера".

Почему закладывает одну ноздрю
Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Важно подчеркнуть, что заложенность одной ноздри характерна не только для пациентов с ОРВИ. Случается так, что данный симптом возникает без сопутствующих заболеваний – одна ноздря продолжает прогонять воздух, в то время как вторая отказывается поставлять кислород в организм.

Все дело в том, что ноздри всегда чередуют нагрузку. Если вы дышите через нос, большая часть воздуха проходит через одну ноздрю, а меньшая через другую. При этом раз в несколько часов ноздри как бы меняются, и та, которая выполняла минимальный объем работы, на этот раз берет на себя основную нагрузку.

Данный процесс необходим для того, чтобы ноздри успевали восстанавливаться после микротравм и избавляться от бактерий. Цикл продолжается всегда и, в частности, во время насморка. А лишняя слизь оседает в той ноздре, которая прямо сейчас не задействована.

Если заложенность одной ноздри доставляет вам сильный дискомфорт, попробуйте устранить заложенность целиком, следуя рекомендациям врача.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители