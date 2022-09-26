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14 минут назад

Ученые доказали, что чай влияет на мужское интимное здоровье и фертильность

Диана Товсепова

Китайские ученые из провинции Хубэй провели исследование относительно связи употребления чая и мужской фертильности.

Ученые доказали, что чай влияет на мужскую фертильность
Фото: pxherepxhere

Известно, что некоторые полезные продукты, в том числе фрукты, зеленые листовые овощи и бобы, по отдельности связаны с лучшей концентрацией и подвижностью сперматозоидов — их способностью эффективно двигаться.

Теперь ученые изучили качество семенной жидкости почти 1400 мужчин, каждый из которых предоставил около четырех образцов в период с апреля 2017 года по июль 2018 года.

Добровольцев также опрашивали об их здоровье и образе жизни. Все участники были здоровы и проходили проверку в качестве потенциальных доноров спермы.

Оказалось, что 28% из участников исследования пили чай, а 72% — нет.

Оказалось, что, у тех, кто регулярно пьет чай, была более высокая концентрация сперматозоидов — количество сперматозоидов на миллилитр спермы — и количество сперматозоидов, то есть общее количество сперматозоидов за эякуляцию.

Так, исследователи обнаружили, что у тех, кто пил чай не менее трех дней в неделю, количество сперматозоидов было на 5% выше, а концентрация — на 0,4%.

Однако те, кто пил чай менее трех дней в неделю, не видели таких же преимуществ.

Ученые также обнаружили, что у тех, кто пил чай в течение 10 и более лет, концентрация сперматозоидов была на 15,3% выше, чем у тех, кто не пил чай.

Однако не было обнаружено никакой связи между чаепитием и подвижностью и структурой сперматозоидов — двумя другими факторами, которые могут влиять на мужскую фертильность.

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