Кардиолог рассказал, как правильно снижать повышенное давление

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров рассказал, как правильно снижать повышенное давление. Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

Специалист напомнил, что нормальное давление у взрослого человека составляет 120 на 80 миллиметров ртутного столба. При этом в случае гипертонии значения будут выше.

«Про гипертонию говорят, когда давление повышено стабильно или регулярно – 2–3 раза в неделю – поднимается до цифр 140/90 миллиметров ртутного столба»,

– пояснил врач.

Аскаров уточнил, что обратиться к специалисту и пройти полноценное обследование следует, если давление повышается часто, а также наблюдаются такие симптомы, как слабость, головная боль, звон в ушах, сильная усталость и неприятные ощущения в груди.

«Самому себе назначать те или иные препараты или дозировки нельзя, так как, если слишком резко снизить давление, например, оно упадет ниже 110–100 миллиметров ртутного столба, у человека может закружиться голова, он также может потерять сознание»,

– предупредил кардиолог.

По его словам, спешить со снижением давления не нужно. В первые несколько часов, как уточнил Аскаров, если оно больше чем 160 миллиметров ртутного столба, его можно понизить лишь на 20–30 миллиметров ртутного столба, а до нормы корректировать цифры следует в течение дня.