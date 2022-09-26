Врач назвал симптомы, при которых нужно срочно идти к кардиологу

Боль в груди во время нагрузок, низкий пульс и сильное головокружение – поводы как можно скорее обратиться к кардиологу. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По словам эксперта, нельзя игнорировать боль в груди, возникающую в ответ на стандартную физическую активность.

«Поднялся на этаж – заболело. Постоял две минутки – отпустило. Поднялся на другой этаж – еще раз заболело. Это признак стенокардии напряжения»,

– пояснил эксперт.

Кроме того, посетить кардиолога стоит, если человек почувствовал, что сердце у него бьется с перебоями, появилось головокружение, и он начал терять сознание. По словам врача, это может быть признаком аритмии.

«Когда сердце вдруг стало биться слишком редко, пульс меньше 55 в покое днем при бодрствовании и он не усиливается от физической нагрузки, значит, возникла блокада. Тоже нужно обращаться к врачу»,

– подытожил Хухрев.