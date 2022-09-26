Врач назвал повышенную рассеянность признаком болезней

Психотерапевт Алексей Вилков назвал сопровождающиеся повышенной рассеянностью заболевания в беседе с "Вечерней Москвой".

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Врач назвал основные болезни, которые сопровождает повышенная забывчивость, в том числе неврастению и депрессию.

Ухудшение концентрации, по словам психотерапевта, у многих часто является следствием стресса и усталости. Чаще всего, если отдохнуть и избавиться от причины эмоционального напряжения, то тогда исчезнет и рассеянность.

Однако забывчивость и неспособность сосредоточиться могут быть предвестниками неврастении. Подобные симптомы могут проявляться характерны для депрессивного расстройства, часто обостряются осенью.

Трудности с концентрацией также могут возникнуть из-за осложнения невроза после перенесенных черепно-мозговых травм, вроде сотрясения головного мозга, или последствий невроза.