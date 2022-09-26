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39 минут назад

Психотерапевт Вилков назвал повышенную рассеянность признаком болезней

Диана Товсепова

Психотерапевт Алексей Вилков назвал сопровождающиеся повышенной рассеянностью заболевания в беседе с "Вечерней Москвой".

Врач назвал повышенную рассеянность признаком болезней
Фото: pxhere.compxhere.com

Врач назвал основные болезни, которые сопровождает повышенная забывчивость, в том числе неврастению и депрессию.

Ухудшение концентрации, по словам психотерапевта, у многих часто является следствием стресса и усталости. Чаще всего, если отдохнуть и избавиться от причины эмоционального напряжения, то тогда исчезнет и рассеянность.

Однако забывчивость и неспособность сосредоточиться могут быть предвестниками неврастении. Подобные симптомы могут проявляться характерны для депрессивного расстройства, часто обостряются осенью.

Трудности с концентрацией также могут возникнуть из-за осложнения невроза после перенесенных черепно-мозговых травм, вроде сотрясения головного мозга, или последствий невроза.

Ранее мы писали о том, почему происходит упадок сил.

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