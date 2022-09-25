Почему осенью происходит упадок сил и как его избежать

Осенью мы зачастую ощущаем астению – упадок физических и эмоциональных сил. Как же пережить этот неприятный период с наименьшими потерями? С этим вопросом мы обратились к Наталье Благининой, члену Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, врачу-психиатру, психотерапевту.
По мнению эксперта, в выигрыше останутся те, кто сумеет с особым вниманием отнестись ко всем спектрам своего здоровья. Забота о физическом и эмоциональном состоянии, максимально бережный образ жизни, новые полезные привычки и простые приятные эмоции, – все эти составляющие помогут справиться с сезонной перестройкой организма и избежать упадка сил и плохого настроения.
Дефицит солнечного и даже обычного дневного света активно влияет на нашу энергию. А для жителей средней полосы, увы, солнечные дни в «несезон» – это большая удача. Уже к концу первого месяца осени мы начинаем жаловаться на сонливость, быструю утомляемость и апатию.
Во многом этому способствует дефицит солнца и света – он провоцирует повышение секреции гормона сна – мелатонина и снижение так называемого гормона хорошего настроения – серотонина. В результате мы становимся раздражительными, начинаем переедать, перестаем чувствовать себя отдохнувшим после сна и испытываем острый недостаток энергии.
Витамины и минералы требуются не только нашему физическому, но и эмоциональному здоровью. По сути – это фундамент для клеток мозга и нейронных связей. С приходом осени организм может испытывать недостаток витаминов. Дефицит питательных элементов может провоцировать тревогу и сильный упадок сил. И речь здесь идет не только о витамине D, который в значительной степени синтезируется нашим телом под воздействием прямых солнечных лучей.
Понаблюдайте и за уровнем витаминов B и С – они не накапливаются в организме и должны постоянно поступать с пищей. В свою очередь, дефицит магния может приводить к возникновению тревожных состояний и нарушению сна.
Ваш рацион поможет компенсировать недостаток полезных веществ в организме.
Также справиться с недостатком жизненной энергии помогут жирорастворимые витамины – А, E, D, K, полиненасыщенные жирные кислоты – Омега-3, препараты Магния и железа и витамины группы B. Однако принимать все витамины и микроэлементы следует по назначению специалиста и только в случае дефицита. С превентивной точки зрения лучше их получать через грамотно составленный рацион.
Солнечный свет влияет не только на наше настроение, но и на регуляцию биологических ритмов, отвечающих за сон и бодрствование. Но всем нам известно, что именно проблемы со сном еще больше могут усугубить осеннюю хандру – ведь если вы будете ворочаться всю ночь, утром организм не будет чувствовать себя отдохнувшим. Такой режим, по всем правилам снежного кома, будет лишь множить вашу усталость и раздражительность.
Сгладить сезонные колебания настроения можно при помощи налаженного режима.
И никогда не игнорируйте совета специалистов-сомнологов выключать гаджеты, как минимум, за 40 минут до отхода ко сну – свет их голубых экранов держит мозг в огромном напряжении, сбивая курс на отдых. Ваш ночной сон обязательно должен быть «темным» и спокойным – только так сможет выработаться мелатонин. На ночь заклеивайте индикаторы бытовой техники и избавляйтесь от уличного света в окнах при помощи штор black-out.
А чтобы наверняка не подпустить к себе сезонный упадок сил и настроения – займитесь спортом, встречайтесь с друзьями, пробуйте что-то новое, заведите интересное неожиданное для себя хобби, которое принесет приятные эмоции и свежий глоток общения.
Следуйте этим простым рекомендациям, и вы будете чувствовать себя прекрасно на протяжении всей осени.