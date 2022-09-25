Почему осенью происходит упадок сил и как его избежать

Осенью мы зачастую ощущаем астению – упадок физических и эмоциональных сил. Как же пережить этот неприятный период с наименьшими потерями? С этим вопросом мы обратились к Наталье Благининой, члену Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, врачу-психиатру, психотерапевту.

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По мнению эксперта, в выигрыше останутся те, кто сумеет с особым вниманием отнестись ко всем спектрам своего здоровья. Забота о физическом и эмоциональном состоянии, максимально бережный образ жизни, новые полезные привычки и простые приятные эмоции, – все эти составляющие помогут справиться с сезонной перестройкой организма и избежать упадка сил и плохого настроения.

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Солнечный круг

Дефицит солнечного и даже обычного дневного света активно влияет на нашу энергию. А для жителей средней полосы, увы, солнечные дни в «несезон» – это большая удача. Уже к концу первого месяца осени мы начинаем жаловаться на сонливость, быструю утомляемость и апатию.

Во многом этому способствует дефицит солнца и света – он провоцирует повышение секреции гормона сна – мелатонина и снижение так называемого гормона хорошего настроения – серотонина. В результате мы становимся раздражительными, начинаем переедать, перестаем чувствовать себя отдохнувшим после сна и испытываем острый недостаток энергии.

Поэтому постарайтесь не отказывать себе в прогулках в светлое время суток – хотя бы по 30 минут в день и обязательно полноценные прогулки. На крайний случай установите дома или в офисе специальный «светоящик», который выделяет намного больше света, чем обычная лампа накаливания.

Витаминная помощь Наталья Благинина Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий

Витаминная помощь

Витамины и минералы требуются не только нашему физическому, но и эмоциональному здоровью. По сути – это фундамент для клеток мозга и нейронных связей. С приходом осени организм может испытывать недостаток витаминов. Дефицит питательных элементов может провоцировать тревогу и сильный упадок сил. И речь здесь идет не только о витамине D, который в значительной степени синтезируется нашим телом под воздействием прямых солнечных лучей.

Понаблюдайте и за уровнем витаминов B и С – они не накапливаются в организме и должны постоянно поступать с пищей. В свою очередь, дефицит магния может приводить к возникновению тревожных состояний и нарушению сна.

Ваш рацион поможет компенсировать недостаток полезных веществ в организме.

Возьмите за правило, что в ежедневном меню должно быть не меньше 500 граммов овощей и фруктов – яблоки, тыква, замороженные летние ягоды, любые цитрусовые или даже квашеная капуста – полагайтесь на свой организм и его предпочтения. Старайтесь употреблять больше продуктов, способствующих выработке серотонина (индейка, киви, бананы, темный шоколад).

Наталья Благинина Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий

Также справиться с недостатком жизненной энергии помогут жирорастворимые витамины – А, E, D, K, полиненасыщенные жирные кислоты – Омега-3, препараты Магния и железа и витамины группы B. Однако принимать все витамины и микроэлементы следует по назначению специалиста и только в случае дефицита. С превентивной точки зрения лучше их получать через грамотно составленный рацион.

Чутко – ко сну

Солнечный свет влияет не только на наше настроение, но и на регуляцию биологических ритмов, отвечающих за сон и бодрствование. Но всем нам известно, что именно проблемы со сном еще больше могут усугубить осеннюю хандру – ведь если вы будете ворочаться всю ночь, утром организм не будет чувствовать себя отдохнувшим. Такой режим, по всем правилам снежного кома, будет лишь множить вашу усталость и раздражительность.

Сгладить сезонные колебания настроения можно при помощи налаженного режима.

Постарайтесь отходить ко сну и пробуждаться в одно и то же время – вне зависимости от того, на календаре выходные или будни. Устоявшийся режим сна для организма значительно полезнее «плавающего». А что же делать, если сна все же не хватает, вы спите меньше 8 часов и с трудом встаете по утрам? Одновременно сохранить активность днем, в разгар рабочего дня, и восстановить продолжительность и качество ночного сна поможет, к примеру, натуральный препарат Гомеострес. К сожалению, всем хорошо известные валериана или пустырник могут обладать довольно ощутимым седативным эффектом, поэтому с ними, добиваясь восстановления комфортного режима дня и ночи, стоит быть осторожнее.

И никогда не игнорируйте совета специалистов-сомнологов выключать гаджеты, как минимум, за 40 минут до отхода ко сну – свет их голубых экранов держит мозг в огромном напряжении, сбивая курс на отдых. Ваш ночной сон обязательно должен быть «темным» и спокойным – только так сможет выработаться мелатонин. На ночь заклеивайте индикаторы бытовой техники и избавляйтесь от уличного света в окнах при помощи штор black-out. Наталья Благинина Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий

И никогда не игнорируйте совета специалистов-сомнологов выключать гаджеты, как минимум, за 40 минут до отхода ко сну – свет их голубых экранов держит мозг в огромном напряжении, сбивая курс на отдых. Ваш ночной сон обязательно должен быть «темным» и спокойным – только так сможет выработаться мелатонин. На ночь заклеивайте индикаторы бытовой техники и избавляйтесь от уличного света в окнах при помощи штор black-out.

Учитесь слышать себя

А чтобы наверняка не подпустить к себе сезонный упадок сил и настроения – займитесь спортом, встречайтесь с друзьями, пробуйте что-то новое, заведите интересное неожиданное для себя хобби, которое принесет приятные эмоции и свежий глоток общения.

Старайтесь наладить контакт с собой и со своими ощущениями. Здоровье и напитанность энергией непосредственно зависят от качества отношений, в которых мы находимся, – как с собой, так и с окружающим миром. Поэтому для крепких сил и психологической устойчивости нам так важно нетоксичное общение и теплое окружение.

Наталья Благинина Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий