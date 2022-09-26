Во время похмелья категорически нельзя снова употреблять спиртное, жирную пищу, заниматься спортом и садиться за руль, заявила врач-терапевт, кардиолог Анна Чугунникова. Об этом сообщает Ura.ru.

«В первую очередь нельзя употреблять снова алкоголь. Это может привести прежде всего к острому воспалению печени, поджелудочной железы, наступлению алкогольного делирия – острого психоза, в народе «белая горячка». Нельзя заниматься деятельностью, требующей повышенной концентрации внимания, например, вождение автомобиля»,

– рассказала специалист.

По словам Чугунниковой, в состоянии похмелья не следует заниматься спортом, поскольку алкоголь нарушает адаптационные сердечно-сосудистые механизмы. Кардиолог пояснила, что это может повлечь нарушения ритма сердца и привести к развитию гипертонического криза.

«Организм занят выведением продуктов интоксикации и восстановлением, не надо его ничем другим еще дополнительно нагружать. Это приведет к срыву компенсаторных механизмов и развитию какого-либо острого заболевания или обострению хронического»,

– пояснила врач.