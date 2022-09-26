Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Кардиолог Чугунникова рассказала, что нельзя делать во время похмелья

Мира Маркина

Во время похмелья категорически нельзя снова употреблять спиртное, жирную пищу, заниматься спортом и садиться за руль, заявила врач-терапевт, кардиолог Анна Чугунникова. Об этом сообщает Ura.ru.

«В первую очередь нельзя употреблять снова алкоголь. Это может привести прежде всего к острому воспалению печени, поджелудочной железы, наступлению алкогольного делирия – острого психоза, в народе «белая горячка». Нельзя заниматься деятельностью, требующей повышенной концентрации внимания, например, вождение автомобиля»,

– рассказала специалист.

По словам Чугунниковой, в состоянии похмелья не следует заниматься спортом, поскольку алкоголь нарушает адаптационные сердечно-сосудистые механизмы. Кардиолог пояснила, что это может повлечь нарушения ритма сердца и привести к развитию гипертонического криза.

«Организм занят выведением продуктов интоксикации и восстановлением, не надо его ничем другим еще дополнительно нагружать. Это приведет к срыву компенсаторных механизмов и развитию какого-либо острого заболевания или обострению хронического»,

– пояснила врач.

Также Чугунникова порекомендовала во время похмелья отказаться от жареной, копченой и жирной пищи, продуктов с консервантами, красителями и прочими химическими добавками.

Ранее «Рамблер» назвал продукт, защищающий сразу от трех видов рака.

Новости,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители