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25 минут назад

Нарколог Казанцев объяснил, почему не стоит снимать стресс алкоголем

Мира Маркина

Нервное напряжение некоторые люди привыкли снимать, употребляя алкоголь. Но насколько это эффективно? Об этом “Абзацу” рассказал нарколог и психиатр с многолетним стажем Алексей Казанцев.

Врач раскрыл правду о снятии стресса с помощью алкоголя
Фото: unsplash.comunsplash.com

Медик напомнил, что выпивающий проходит через несколько стадий опьянения. На самой начальной человек может в действительности почувствовать расслабление и кратковременное улучшение настроения. Алкоголь действует как миорелаксант. Он расслабляет нервную систему, приводит к зависимости.

Однако затем непременно наступит возбуждение. У некоторых людей оно превращается в агрессию.

“В постинтоксикационном или в похмельно-абстинентном состоянии человек будет чувствовать тревогу, испытывать чувство вины”, — продолжил Казанцев.

Именно поэтому, отмечает врач, алкоголь на самом деле является депрессантом. То есть, его прием усугубляет симптомы угнетенного состояния, при этом психическое возбуждение подавляется. И ни в состоянии эйфории, ни в агрессии, ни в тревоге человек не способен принимать здравые решения, подчеркнул нарколог.

Ранее мы рассказывали, как выбрать врача и не пожалеть об этом.

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