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1 час назад

5 советов, как выбрать врача и не ошибиться

Даша Краснова
Ирина Никулинаэксперт

Как выбрать врача и не ошибиться, с этим вопросом мы обратились к Ирине Никулиной, заведующей кафедрой «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, врачу-терапевту, нутрициологу.

5 советов, как выбрать врача и не ошибиться
Фото: unsplashunsplash

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Для начала убедитесь в наличии профильного образования и действующей медицинской лицензии.

Многие удивятся – разве можно быть врачом без диплома о высшем медицинском образовании? Врачом – нет! Но можно стать довольно популярным специалистом в оздоровительных практиках – ароматерапевтом, психологом, остеопатом и др. И такие специалисты, не имеющие за плечами медицинского образования, могут легитимно проводить консультации в рамках своих практик, но не могут рекомендовать лекарства.
Ирина Никулина
Ирина НикулинаВрач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

Впрочем, если вы получаете медицинскую помощь в государственной или частной клинике, то это требование должно быть соблюдено по умолчанию.

Стаж работы

Обратите внимание на стаж работы или наличие категории: медицинские специалисты регулярно проходят аттестацию и подтверждают свои знания. После 3-х лет работы может быть присвоена вторая категория, после 7 лет – первая, после 10 лет – высшая.

Опросите знакомых

Если вы ищете врача для регулярного обращения (терапевт, педиатр, специалист по профилю вашего заболевания) и нуждаетесь в доверительных с ним отношениях, то имеет смысл спросить рекомендаций – у знакомых или у того врача, которому вы доверяете сами. В таком случае выбирайте не учреждение как таковое, а конкретного доктора.

Профильные учреждения

Если вы самостоятельно впервые ищете узкопрофильного специалиста, то стоит изучить профильные медицинские учреждения (ФГБУ НМИЦ Оториноларингологии, ФГАУ НМИЦ Микрохиругии глаза и т.д.). Именно там будут сконцентрированы специалисты с самой большой практикой и доступом к научной базе по вашему вопросу.

Специализация

Узнайте у врача, какие дополнительные специализации он получал или какое обучение проходил. В этой ситуации дополнительные знания по интегративным методам медицины станут косвенным признаком того, что врач нацелен на повышение качества своей работы.

Например, гастроэнтеролог с дополнительными знаниями по нутрициологии, или педиатр с компетенциями в гомеопатии сможет предложить вам гораздо больше решений вашей роблемы.
Кроме того, вы можете заручиться мнениями разных врачей, ведь медицина – это не только наука, это искусство. Таким образом вы сможете выбрать ту тактику лечения, которая подойдет именно вам.
Ирина Никулина
Ирина НикулинаВрач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

Кроме того, вы можете заручиться мнениями разных врачей, ведь медицина – это не только наука, это искусство. Таким образом вы сможете выбрать ту тактику лечения, которая подойдет именно вам.

Несмотря на кажущуюся сложность задачи, найти хорошего врача можно – как в частной, так и в государственной клинике. Важно – чтобы врач объяснил вам результаты диагностики и выбранный терапевтический процесс. Ведь здоровье зависит не только от специалиста, но и от каждого из нас. Поэтому так необходимо, чтобы доктор мотивировал вас на лечение, и вы работали с ним в согласованном тандеме.

ЗОЖ,Ирина Никулина,
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