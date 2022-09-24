5 советов, как выбрать врача и не ошибиться

Как выбрать врача и не ошибиться, с этим вопросом мы обратились к Ирине Никулиной, заведующей кафедрой «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, врачу-терапевту, нутрициологу.
Для начала убедитесь в наличии профильного образования и действующей медицинской лицензии.
Впрочем, если вы получаете медицинскую помощь в государственной или частной клинике, то это требование должно быть соблюдено по умолчанию.
Обратите внимание на стаж работы или наличие категории: медицинские специалисты регулярно проходят аттестацию и подтверждают свои знания. После 3-х лет работы может быть присвоена вторая категория, после 7 лет – первая, после 10 лет – высшая.
Если вы ищете врача для регулярного обращения (терапевт, педиатр, специалист по профилю вашего заболевания) и нуждаетесь в доверительных с ним отношениях, то имеет смысл спросить рекомендаций – у знакомых или у того врача, которому вы доверяете сами. В таком случае выбирайте не учреждение как таковое, а конкретного доктора.
Если вы самостоятельно впервые ищете узкопрофильного специалиста, то стоит изучить профильные медицинские учреждения (ФГБУ НМИЦ Оториноларингологии, ФГАУ НМИЦ Микрохиругии глаза и т.д.). Именно там будут сконцентрированы специалисты с самой большой практикой и доступом к научной базе по вашему вопросу.
Узнайте у врача, какие дополнительные специализации он получал или какое обучение проходил. В этой ситуации дополнительные знания по интегративным методам медицины станут косвенным признаком того, что врач нацелен на повышение качества своей работы.
Кроме того, вы можете заручиться мнениями разных врачей, ведь медицина – это не только наука, это искусство. Таким образом вы сможете выбрать ту тактику лечения, которая подойдет именно вам.
Несмотря на кажущуюся сложность задачи, найти хорошего врача можно – как в частной, так и в государственной клинике. Важно – чтобы врач объяснил вам результаты диагностики и выбранный терапевтический процесс. Ведь здоровье зависит не только от специалиста, но и от каждого из нас. Поэтому так необходимо, чтобы доктор мотивировал вас на лечение, и вы работали с ним в согласованном тандеме.