Врач объяснила, почему ангина – “бомба замедленного действия”

У обычной ангины могут быть отнюдь не безобидные последствия. Подробнее о них “Вечерней Москве” рассказала терапевт Надежда Чернышова.

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Причиной развития ангины является бета-гемолитический стрептококк. Медик отметила, что он не только умело маскируется под соединительные ткани человеческого организма, но и способен спровоцировать появление аутоиммунных болезней. Например, ревматизма.

“Эти серьезные осложнения делают ангину бомбой замедленного действия”, — объяснила врач.

В группе риска находятся пациенты с хроническим тонзиллитом – воспалением миндалин. Избежать ангины можно, соблюдая следующие рекомендации, считает Чернышова: посещать лора, следить за состоянием небных миндалин, а при необходимости согласиться на их удаление.

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