Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
3 часа назад

Терапевт Чернышова рассказала об опасных для жизни осложнениях ангины

Мира Маркина

У обычной ангины могут быть отнюдь не безобидные последствия. Подробнее о них “Вечерней Москве” рассказала терапевт Надежда Чернышова.

Врач объяснила, почему ангина – “бомба замедленного действия”
Фото: unsplash.comunsplash.com

Причиной развития ангины является бета-гемолитический стрептококк. Медик отметила, что он не только умело маскируется под соединительные ткани человеческого организма, но и способен спровоцировать появление аутоиммунных болезней. Например, ревматизма.

“Эти серьезные осложнения делают ангину бомбой замедленного действия”, — объяснила врач.

В группе риска находятся пациенты с хроническим тонзиллитом – воспалением миндалин. Избежать ангины можно, соблюдая следующие рекомендации, считает Чернышова: посещать лора, следить за состоянием небных миндалин, а при необходимости согласиться на их удаление.

Ранее мы писали о том, почему закладывает уши во время простуды.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители