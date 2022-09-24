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1 час назад

Почему во время простуды закладывает уши

Даша Краснова
Куликова Елена Александровнаэксперт

Заложенность ушей – обычное явление при простуде или гриппе. Однако часто этот симптом сохраняется надолго. "Рамблер" узнал у Елены Куликовой, почему это происходит.

Почему во время простуды закладывает уши
Фото: unsplashunsplash

Нос, горло и уши связаны между собой, поэтому при недуге страдают все эти органы. Если во время простуды человек чувствует заложенность ушей, это связано с воспалительным поражением горла и носа.

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При простуде в носоглотке образуется большое количество слизи, нарушающей нормальную циркуляцию воздуха в евстахиевой трубе. Это часть уха за барабанной перепонкой, соединяющей среднее ухо с носоглоткой. Эта проблема может вызывать болезненные симптомы в ушах. Иногда простуда приводит к увеличению лимфатических узлов в носоглотке, что становится причиной временного ухудшении слуха.
Наиболее распространенными симптомами недуга являются: давление или наполненность уха, приглушенность слуха, ощущение треска или жужжания. Болезнь обычно проходит сама по себе через пять-семь дней, и, как правило, не является поводом для беспокойства.
Куликова Елена Александровна
Куликова Елена АлександровнаИ.о. заведующего оториноларингологическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра» , врач-оториноларинголог.

По словам врача, самым распространенными симптомами недуга проблем с ушами являются: давление или наполненность уха, приглушенность слуха, ощущение треска или жужжания. Болезнь обычно проходит сама по себе через пять-семь дней, и, как правило, не является поводом для беспокойства.

Некоторые люди больше остальных предрасположены к этой проблеме, из-за специфики евстахиевых труб, они могут быть более узкими или быть расположенными горизонтально. Это способствует большему отеку, заложенности и закупорке ушей при простуде.

Лечение простудных заболеваний включает промывание носовых проходов с помощью специальных средств с содержанием морской воды, использовании сосудосуживающих капель, а также капель в уши, но их нужно использовать только по рекомендации врача, помочь могут витаминные комплексы.

Если через неделю проблемы не уходят, и человек начинает испытывать боль в ухе, головокружение, носовое кровотечение, следует обратиться за медицинской помощью к врачу.
Куликова Елена Александровна
Куликова Елена АлександровнаИ.о. заведующего оториноларингологическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра» , врач-оториноларинголог.
Болезни и лекарства,Елена Куликова,
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