Врач объяснила, когда бытовая плесень смертельно опасна

Плесень, которая появляется во влажных жилых помещениях, несет больше вреда, чем вы могли бы подумать. Почему она попадает в организм и как этого избежать, “Известиям” рассказала терапевт Светлана Куприна.

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Плесневые грибки появляются в помещениях, где влажность превышает 90%, а температура воздуха не прогревается выше 20 градусов. Если в комнате появился затхлый запах – пора бить тревогу и предпринимать меры, отметила врач.

Плесень разносится спорами. Эти микроскопические грибки легко циркулируют в воздухе, а также оседают на поверхностях, например, еде или коже, игрушках, книгах. Мы легко вдыхаем споры. И последствия этого могут быть непредсказуемыми и опасными для здоровья, предупреждает Куприна.

Плесень вырабатывает токсины. Попадая в организм, они провоцируют появление головной боли, кашля, расстройства желудочно-кишечного тракта. Для людей с астмой и разными видами аллергии появление плесени в доме особенно опасно, подчеркнула врач.

Чтобы избежать размножения плесени в доме, врач рекомендовала не забывать об уборке, в том числе ежедневной.

“Делать генеральную уборку необходимо не менее двух раз в год. (...) Один день в неделю стоит потратить на уборку, которая занимает немного больше времени”, – резюмировала врач.

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