Как ученые превратили раковые клетки в лакомство для иммунитета

Опухолевые клетки, как известно, хорошо ускользают от иммунной системы человека, маскируются, прячась от защитных механизмов. Однако ученые научились превращать раковые клетки в лакомство для иммунной системы. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

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Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали лекарство, которое делает раковые клетки доступными для уничтожения иммунной системой.

Так, иммунная система человека просто не умеет распознавать раковые клетки, потому что белок гена (KRAS), вызывающего рак, умеет маскироваться. Иммунитет "не видит" клетки и не может их уничтожить.

Однако ученые создали препарат, который действует как маркер. Исследование показало, что комплексный препарат находит раковые клетки и как-бы помечает их, давая иммунной системе знак "съешь меня". После этого организм способен сам уничтожать именно больные, помеченные клетки.

"Когда мы помещаем этот маркер на белок, иммунной системе становится намного легче найти эти клетки", — сказал химик UCSF и Howard Hughes Medical Кеван Шокат.

Мутации KRAS обнаруживаются примерно в четверти всех опухолей, что делает их одной из наиболее распространенных генных мутаций при раке.