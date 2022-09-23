Сахарный диабет опасен сам по себе. Однако это заболевание может спровоцировать и другие проблемы со здоровьем. Подробнее о них “Мосленте” рассказала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.

Малоподвижный образ жизни вкупе с несбалансированным питанием, богатым фастфудом и быстрыми углеводами, часто становится причиной лишнего веса, а также изменений на биохимическом уровне. Развивается диабет. Однако на ранних этапах заболевание протекает незаметно.

По словам медика, запущенные процессы уже опасны для здоровья. Например, возникает атеросклероз как следствие резкого увеличения холестерина в крови (или гиперхолестеринемии).

Собеседник издания объяснила, как выяснить, находится ли пациент в группе риска по развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Определить риски (...) как у «здоровых» пациентов, так и у пациентов с диабетом второго типа, поможет исследование липидного профиля. Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

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