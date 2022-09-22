Популярный в России напиток, резко повышающий давление

Высокое артериальное давление нередко ведет к инсультам и сердечным приступам. Оказывается, что некоторые популярные напитки незаметно, но очень быстро повышают давление. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Согласно исследованию, опубликованное в Journal of Hypertension, горячий чай реально влияет на давление.

Ученые проверяли влияние зеленого и черного чая на организм и ожидали снижения высокого кровяного давления после употребления этих напитков.

Однако исследование показало неожиданный результат. Оказалось, что и черный, и зеленый чай в реальности приводят «резкому повышению» артериального давления.

Исследование проходило в несколько этапов. На первом этапе участники пили горячий чай, простую воду и воду с кофеином (столько же, сколько и в чае). На втором этапе участники принимали только чай.

В первое испытание вошли 20 мужчин без высокого кровяного давления, а во втором этапе участвовали мужчины и женщины с диагностированной ранее гипертонией.

При этом все участники должны были выпивать пять чашек зеленого и черного чая в течение семи дней.

Хотя эти напитки богаты флавоноидами, которые оказывают благотворное влияние на здоровье, они также содержат кофеин.

Именно из-за кофеина организм так быстро и резко реагирует на чай.

Так, ученые обнаружили, что через 30 минут после употребления черного и зеленого чая артериальное давление резко повышается..