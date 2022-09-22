Назван снижающий риск развития рака продукт

О полезных свойствах белокочанной капусты врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус рассказал в одном из выпусков передачи «Жить здорово!».

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По словам эксперта, этот знакомый всем овощ содержит вещество под названием сульфорафан, предотвращающее развитие всевозможных опухолей. Раковые клетки под действием этого вещества начинают постепенно гибнуть.

Именно поэтому, по словам Продеуса, употребление белокочанной капусты способно помочь защитить организм от онкологических заболеваний.

Ранее диетолог назвал напиток, обладающий способностью снижать давление.