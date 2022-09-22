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32 минуты назад

Иммунолог Продеус заявил, что капуста снижает риск развития рака

Мария Кимакович

О полезных свойствах белокочанной капусты врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус рассказал в одном из выпусков передачи «Жить здорово!».

Назван снижающий риск развития рака продукт
Фото: unsplashunsplash

По словам эксперта, этот знакомый всем овощ содержит вещество под названием сульфорафан, предотвращающее развитие всевозможных опухолей. Раковые клетки под действием этого вещества начинают постепенно гибнуть.

Именно поэтому, по словам Продеуса, употребление белокочанной капусты способно помочь защитить организм от онкологических заболеваний.

Ранее диетолог назвал напиток, обладающий способностью снижать давление.

Новости,Андрей Продеус,
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