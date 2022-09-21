Врач назвал напиток, снижающий давление

Диетолог Михаил Гинзбург назвал вкусный напиток, способный снизить давление. Об этом он рассказал в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

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По словам врача, артериальная гипертония основана на тканевых нарушениях, таких как снижения чувствительности к инсулину, воспаления. По сути, это метаболический синдром, в процессе которого организм вырабатывает вещества, задерживающие жидкость.

«Поэтому если мы употребляем больше продуктов противовоспалительных, то мы нормализуем тканевый обмен», — подчеркнул доктор.

В таком случае у человека снижается давление и улучшается управление гипертонией. По словам специалиста, именно какао обладает заметным противовоспалительным действием.