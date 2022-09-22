Врач объяснил, как бороться с «вирусной слабостью»

Любое перенесенное вирусное заболевание может еще долго напоминать о себе слабостью, объяснил Алексей Хухрев, врач-терапевт, кандидат медицинских наук в беседе с радио Sputnik.

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По словам специалиста, пугаться этого не стоит, поскольку слабость — это вполне обычная реакция иммунной системы человека на инфекцию. Сил у организма после болезни остается мало, поэтому и возникает беспричинная усталость. Пытаться справиться с ней, употребляя в большом количестве кофе или энергетические напитки, — идея не слишком хорошая, отмечает специалист. Никакого результата не будет, а вот навредить себе можно легко.

Хухрев также отметил особенности «постковидной» слабости. После перенесенной коронавирусной инфекции, как отмечает эксперт, надо приготовиться к очень медленному процессу восстановления и не пытаться подстегнуть его.

Эксперт также объяснил, что чувствовать слабость в течение месяца после перенесенного заболевания — нормально, но если усталость не проходит дольше этого срока или даже нарастает, необходимо обратиться за консультацией к врачу.