Врач объяснила, на что указывают боли в разных частях спины

Врач-терапевт и психолог Инна Виноградова рассказала ОСН, о каких проблемах говорят боли в разных частях спины.

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По словам врача, спина в первую очередь реагирует на негативные переживания, реагируя на тревожность и обиды.

"Инстинктивная реакция на любой стресс — бей или беги. И мышцы напрягаются непроизвольно, готовясь к схватке или бегству", — объясняет специалист.

Первыми реагируют паравертебральные (околопозвонковые) мышцы спины реагируют первыми — включается бессознательный механизм.

По словам эксперта, боли в пояснице могут быть вызваны социальными страхами, например, боязнью безденежья. Крестец болит, если вы переживаете за проблемы в работе или личной жизни, будто теряете свободу.

А дискомфорт в грудном отделе позвоночника, по словам врача, могут указывать на задетые чувства, обиды на близких

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