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6 минут назад

Психиатр Рассоха перечислил главные симптомы болезни Альцгеймера

Мария Иглина

Врач-психиатр, геронтопсихиатр центра ментального здоровья "Эмпатия" в Реутове Денис Рассоха рассказал, по каким признакам можно определить болезнь Альцгеймера, передает РИАМО.

Психиатр перечислил главные симптомы болезни Альцгеймера
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам медика, чем меньше нейронных связей, тем хуже мозг выполняет свои функции:

"Поэтому при болезни Альцгеймера страдает память, мышление, речь, способность рассуждать, ориентироваться в окружающем мире".

Так, самым ярким симптомом болезни Альцгеймера является нарушение памяти, в первую очередь кратковременной. Также должен насторожить такой симптом, как апатия снижение интереса к привычным делам, уменьшение активности. Кроме этого, на начальных этапах болезни наблюдается раздражительность.

Ранее невролог рассказала о правилах поведения с больными Альцгеймером.

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