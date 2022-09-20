Признаки ранней стадии распространенного рака груди назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» онколог-маммолог Гурами Кветенадзе.

Одним из самых ранних признаков рака груди онколог назвал изменение размера, формы груди, любую асимметрию молочных желез. При этом, по словам врача, у 30% женщин асимметрия груди бывает с рождения.

Кроме того, тревожным критерием врач считает обнаруженную припухлость ткани или утолщении кожи на груди.

Особенно важно отмечать уплотнения в груди, которых при нормальном строении быть не должно. Однако медик отметил, что уплотнения не обязательно являются злокачественными, а могут быть, например, кистой.

Еще один признак возможной болезни — выделения из сосков. Они могут быть и нормального характера как анатомическая особенность женщины.

"Но если начинают появляться какие-то патологические выделения, а к ним относятся кровянистые выделения, яркие янтарные или обильные выделения — это один из признаков необходимости обращения к доктору-маммологу", — объяснил онколог.