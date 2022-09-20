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2 часа назад

Нарколог Нурисламов назвал безопасную дозу вина

Мария Кимакович

В беседе Общественной службой новостей, нарколог и нейрофизиолог Сергей Нурисламов объяснил, какая доза вина не нанесет вреда здоровью человека.

Специалист отметил, что в день можно выпить один бокал сухого вина, рекомендуя употреблять напиток с продуктами, содержащими много белка или зеленью. По словам Нурисламова, такая доза не нанесет вреда. А если разбавить вино на две трети водой, то напиток может стать даже полезным, поскольку создаст кислую среду в кишечнике и желудке и будет способствовать пищеварению.

Эксперт подчеркнул, что злоупотреблять вином все же не стоит: превышение рекомендуемой нормы может пагубно сказаться на здоровье.

Ранее гастроэнтеролог назвала симптомы скорого отказа печени.

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