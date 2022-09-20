Специалист отметил, что в день можно выпить один бокал сухого вина, рекомендуя употреблять напиток с продуктами, содержащими много белка или зеленью. По словам Нурисламова, такая доза не нанесет вреда. А если разбавить вино на две трети водой, то напиток может стать даже полезным, поскольку создаст кислую среду в кишечнике и желудке и будет способствовать пищеварению.